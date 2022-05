O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as fortes chamas que poderiam ser vista a distância do local - Reprodução / Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as fortes chamas que poderiam ser vista a distância do localReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/05/2022 23:58 | Atualizado 22/05/2022 00:18

Belford Roxo – Um galpão pegou fogo na manhã, deste sábado (21/05), no bairro Heliópolis, em Belford Roxo. Segundo os moradores vizinhos, no local funcionava um comércio que reforma estofados e sofás. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as altas chamas que poderiam ser visto à distancia do local. Não houve mortes no incêndio, mas duas pessoas teriam ficado feridas.

Segundo ainda os populares, que ajudaram a resgatar algumas pessoas vizinhas que estavam no local, houve também a explosão de um botijão de gás, o que contribuiu para aumentar ainda mais o alcance das chamas.