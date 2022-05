Daniela do Waguinho, Maria de Lurdes, Alessandro Molon, Brenda Carneiro e Wagner Turques na cerimônia de entrega do carro e computadores - Rafael Barreto / PMBR

Daniela do Waguinho, Maria de Lurdes, Alessandro Molon, Brenda Carneiro e Wagner Turques na cerimônia de entrega do carro e computadoresRafael Barreto / PMBR

Publicado 20/05/2022 17:39 | Atualizado 20/05/2022 17:44

Belford Roxo - O Conselho Tutelar II de Belford Roxo recebeu um kit com materiais para auxiliar o órgão, que fica em Santa Amélia com ocorrências, visitas e serviços administrativos da cidade. Nesta sexta-feira (20/05), foi feita no Estação da Cidadania, no bairro Piam, a entrega de cinco computadores e um carro, fruto de emendas do deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ). A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) recepcionou Molon. O deputado visitou ainda a Escola Municipal José Mariano dos Passos, no bairro Vilar Novo.

O Conselho Tutelar II ganhou um carro. O veículo será utilizado para percorrer diversos bairros na defesa dos direitos de quem necessitar Rafael Barreto / PMBR Daniela do Waguinho parabenizou Molon pelo trabalho do parlamentar. A deputada destacou ainda que a população tem que ter o básico. “Reconhecemos o valor do Conselho Tutelar e o prefeito Waguinho (União Brasil) também é muito sensível, mas sabemos que precisamos avançar mais. Quando estive na assistência social, em 2017, pude me aproximar mais do trabalho dos conselheiros. Sou professora de carreira e o educador tem um olhar especial e sensível. Sabemos que precisamos garantir e reconhecer os direitos de nossas crianças e adolescentes. Eu e o deputado Alessandro Molon estaremos lutando, seja através das comissões, de emendas e projetos de lei para fortalecer e equipar, pois vocês precisam dessa estrutura física”, garantiu a deputada, que faz parte da Frente Parlamentar da Primeira Infância e explicou que alguns conselheiros integram o Comitê da Primeira Infância.

Molon reconhece trabalho

Alessandro Molon, ao lado da deputada Daniela do Waguinho e do secretário de Educação, Denis Macedo, visitaram a Escola Municipal José Mariano dos Passos Rafael Barreto / PMBR Agradecido pela recepção da primeira- dama e deputada federal Daniela do Waguinho, Alessandro Molon ficou feliz em saber que o carro já está sendo usado. “Que esse kit possa dar condição de trabalho para esses heróis que são os conselheiros tutelares. Os conselheiros precisam, diante de uma denúncia, chegar a diversos bairros e o carro ajuda nisso. Nosso dever é olhar pelas pessoas que precisam do serviço público”, explicou o deputado, que ainda destacou porque o órgão é um dos mais importantes que existem em sua opinião. “Os conselheiros protegem o sujeito de direitos que são às vezes os mais esquecidos e aqueles que não tem voz e também protegem contra abusos, violações e violências que ocorrem justamente no lugar onde as pessoas deveriam crescer de forma saudável”, finalizou Molon.

“O kit vai ajudar o nosso trabalho de combate às violações que nossas crianças vêm sofrendo. Nós do Conselho Tutelar II atendemos a 80 bairros e por isso necessitamos desse veículo e dos equipamentos para que possamos atender as crianças e os familiares”, explicou a coordenadora do Conselho Tutelar II, Maria de Lurdes, ao lado do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Wagner Turques .