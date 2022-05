Sistema de bombeamento instalado na região da Comunidade da Palmeira - Divulgação

Publicado 20/05/2022 13:37

Belford Roxo - “Eu moro na rua Henrique Dias há 44 anos e nosso abastecimento sempre foi muito ruim. Eu tenho tonéis na minha casa! Só assim era possível conseguir ter água por mais tempo aqui. Nossa vida era muito difícil”, conta Ana Lúcia, moradora da Comunidade da Palmeira, em Belford Roxo.

Para viabilizar o fornecimento pela rede pública e atender a região, a Águas do Rio instalou um booster, sistema de bombeamento, para levar água aos moradores das ruas Henrique Dias, São Cosme, São Damião, Joana Angélica, Elisa Gonçalves e Padre Antônio Vieira, todas na comunidade Palmeira. Em torno de 2 mil pessoas estão sendo beneficiadas com a intervenção.

Agora, Ana Lúcia afirma que o abastecimento melhorou. “Eu estou feliz da vida, rindo à toa. É muito bom conseguir fazer as coisas dentro de casa. Aposentei meus tonéis. O melhor de tudo é não precisar mais ficar acordada de madrugada para ver se está caindo água, agora tem sempre”, comemora a moradora.

“Desde o início da operação, estudávamos a melhor maneira de solucionar o problema histórico de abastecimento da região. E conseguimos realizar a obra de interligação do booster. Estamos atendendo a comunidade não só com água, mas também com dignidade, saúde e qualidade de vida”, disse Witas Santana, supervisor operacional da Águas do Rio.

Além do booster da comunidade da Palmeira, a concessionária também implantou uma bomba nos bairros Parque São Vicente e Centro. Ao todo, mais de 3.700 belforroxenses serão contemplados com água tratada regularmente.