O evento contou também com atividades lúdicas para as criançasRafael Barreto / PMBR

Publicado 19/05/2022 18:20 | Atualizado 19/05/2022 18:32

Ana Paula, com a filha Ana Sophia, destacou a importância das palestras Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta quinta-feira (19/05), uma palestra informativa em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente (18 de maio). O evento foi idealizado pela Policlínica de Especialidades na Atenção à Criança e ao Adolescente (PEACA), que funciona no segundo andar da Policlínica Neuza Brizola de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além de informações, também foi realizada uma atividade lúdica com as crianças e famílias para saberem identificar o abuso.O diretor das Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo, explicou a importância da notificação. “Qualquer criança e adolescente que sofra violência ou abuso devem procurar o PEACA onde a vítima e sua família serão acolhidos e encaminhados para os órgãos de fiscalização que darão todo o suporte no tratamento e, se necessário, encaminhamentos”, resumiu.O evento aconteceu para conscientizar as famílias e a população em geral por ser um tabu e pouco conversado. De acordo com a psicóloga do PEACA Milene Braga, a cada três crianças, uma passa ou passou por abuso sexual e muitas vezes não se sabem como ajudar ou o que está acontecendo. “A ação foi voltada para as famílias perceberem o que está acontecendo e onde procurar ajuda. Em quase todas as famílias você encontra alguém que já sofreu assédio. Mas a criança expõe muito claramente através de seu comportamento, palavras diferentes para identificar órgãos sexuais, cai o rendimento na escola e pode até ter medo de abraçar alguém. E em 91% dos casos, isso acontece dentro da família, então acreditem em seus filhos ou em qualquer outra criança, esteja atento”, informou Milene.Para a moradora do Retiro Feliz, Ana Paula, 35 anos, que estava com sua filha Ana Sophia, 9, esse é um assunto muito importante para ser abordado pois orienta os pais a como educar os filhos e mostrar que eles podem confiar para falar sobre o assunto. “É sempre bom estar conversando com as crianças para saber o que está acontecendo dentro e fora de casa, pois vemos na televisão que muitas crianças têm medo de falar com os pais e têm comportamentos estranhos. Essa ação foi uma atitude de excelência para quebrar o tabu e começarmos a falar sobre sexo com os nossos filhos. Informação nunca é demais”, garantiu Ana Paula.O Peaca é uma Policlínica de tratamento e acolhimento para as crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e vem encaminhadas dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), Conselho Tutelar, Ministério Público e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para fazerem um acompanhamento psicológico na unidade. De acordo com a enfermeira responsável pela Policlínica, Lucilene Costa, a maior preocupação é fazer a prevenção para que não aconteçam mais casos.