Entre as muitas atividades disponíveis: atletismo, futebol soçaite, voleibol, circuito funcional, ginástica localizada, aeróbica, GAP, entre outras - Rafael Barreto / PMBR

Entre as muitas atividades disponíveis: atletismo, futebol soçaite, voleibol, circuito funcional, ginástica localizada, aeróbica, GAP, entre outrasRafael Barreto / PMBR

Publicado 18/05/2022 18:11 | Atualizado 18/05/2022 20:18

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo, após alguns meses realizando reformas para oferecer maior conforto para os seus frequentadores, reiniciou na última semana suas atividades. Nesse novo ciclo foram criadas algumas novas modalidades: basquetebol, jazz infantil, fit dance infantil, jump e futevôlei.



A vila olímpica está aberta para os interessados em praticar atividades físicas e até treinar para alguma competição. O espaço é considerado um dos mais modernos complexos esportivos da Baixada Fluminense que oferece à população belforroxense o acesso a mais de 25 modalidades esportivas.



As atividades são: atletismo, futebol soçaite, voleibol, circuito funcional, ginástica localizada, aeróbica, GAP, dança de salão, pilates, pilates com bola, treinamento funcional, fit dance adulto, capoeira e futsal. Atualmente, o local recebe centenas de pessoas diariamente, entre alunos das escolinhas, atletas e visitantes que vão fazer suas caminhadas.



Maior espaço esportivo do município



“Eu sempre digo que a Vila Olímpica de Belford Roxo é da população e por isso tem que oferecer o máximo de conforto e segurança. Temos que agradecer ao prefeito Waguinho (União Brasil), que com o apoio do deputado Márcio Canella (União Brasil) e da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), realizou as obras de reforma que modernizaram a vila. Esse é o maior espaço esportivo de Belford Roxo. A Prefeitura tem feito muita coisa pelo esporte da Cidade, pois construiu praças poliesportivas e academias de ginástica a céu aberto. Com a reforma da vila olímpica incluímos novas modalidades para crianças porque é de suma importância para elas a prática de atividade física”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.



O secretário frisou que a vila olímpica abriu outras atividades para os jovens e adultos em horários que facilitarão para que todos frequentem as aulas, que são administradas por professores especializados. O esporte é saúde”, complementou Rodrigo Gomes.



Todas as atividades são oferecidas gratuitamente. Para fazer a matrícula basta comparecer ao local com Identidade, comprovante de residência, foto 3x4 e atestado médico.



A Vila Olímpica fica no bairro Nova Piam, na Rua Lecílio, s/n.