A Expo Trabalho Baixada 2022 ofereceu diversas oportunidades e contou com a participação de diversos municípios da região - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 17/05/2022 17:32 | Atualizado 17/05/2022 17:40

Belford Roxo - A cidade de Belford Roxo sediou no último sábado (14/05) a Expo Trabalho Baixada 2022, na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com diversas atividades inerentes aos serviços prestados aos cidadãos no que diz respeito à oportunidade de emprego e geração de rendas com mais de 500 vagas de trabalho. O evento surgiu do Fórum de Secretarias Municipais de Trabalho da Baixada Fluminense que reúne 13 municípios. Além de Belford Roxo (com várias Secretarias), participaram também do evento os seguintes municípios: São João de Meriti, Japeri, Nilópolis, Magé, Seropédica, Nova Iguaçu, Itaguaí e Paracambi.



O secretário municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, destacou que um dos desafios do setor era vencer as barreiras para a geração de novos empregos, demanda essa tão necessária na cidade.

“Temos uma equipe que vai nos comércios e indústrias para negociar essas vagas. Mas vale lembrar que não indicamos pessoas para o trabalho, e sim para o processo seletivo. Já na parte da economia solidária conseguimos realizar algumas feiras com 10 a 20 artesãos por semana no Market Center Belford Roxo. No Centro acontece toda quinta-feira, e às sextas, no Atacarejo, bairro Areia Branca. Assim conseguimos gerar emprego e renda”, explicou Sérgio Lins.



Segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Algacir Moulin, é necessário que a população tome conhecimento que o governo está preocupado com a taxa de desemprego na cidade.

O secretário de Trabalho, Sérgio Lins, ao lado do secretário Algacir Moulin, destacou os desafios de gerar novos empregos Rafael Barreto / PMBR



Evento é anual na região



O presidente do Fórum de Secretarias Municipais de Trabalho da Baixada Fluminense e secretário de Trabalho de Nilópolis, Eduardo Amorim, explicou que a finalidade do evento é de brigar por políticas públicas de trabalho, renda e economia solidária para a região da Baixada. “A Expo Trabalho Baixada é anual, rodando os 13 municípios e concretizando um trabalho feito ao longo dos anos. Nos reunimos uma vez por mês em cada cidade e o evento tem a finalidade de dar emprego, qualificação, capacitação e gerar oportunidades para as pessoas”, resumiu Eduardo.



Essa é a primeira vez que Joseni da Silva Nascimento, 57 anos, recebe o convite para expor no evento. Ela produz produtos veganos naturais e também trabalha com aromaterapia. De Nova Iguaçu, faz parte da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) e participa de eventos de shoppings. “Eventos assim trazem oportunidades para diversos microempreendedores que estão desempregados e essa é uma forma alternativa de gerar renda e ficar conhecido. Em um evento grande como esse tem diversas oportunidades para expor e mostrar os produtos. Além disso, a oportunidade se dá às pessoas de todos os municípios participantes”, disse.



