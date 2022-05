Belford Roxo

Educação de Belford Roxo promove Encontro de Conscientização sobre o Autismo

Ação aconteceu na última semana, no Clube do Vale do Ipê, com familiares e os alunos com transtorno do espectro autista (TEA)

Publicado 12/05/2022 19:01 | Atualizado há 2 dias