Jogadores do SE Belford Roxo comemoram um dos gols na vitória de estreia - Marcos Leandro / SEBR

Jogadores do SE Belford Roxo comemoram um dos gols na vitória de estreiaMarcos Leandro / SEBR

Publicado 12/05/2022 19:30 | Atualizado 12/05/2022 19:40

Jean Cláudio comemora o segundo gol do SE Belford Roxo contra o Brasileirinho Marcos Leandro / SEBR

Belford Roxo - Deu Sociedade Esportiva Belford Roxo na estreia do Campeonato Carioca da Série C 2022. Jogando em casa, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, os donos da casa venceram por 2 a 1 o Brasileirinho Clube Social, pela primeira rodada na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Os gols foram do artilheiro Santos e do meia Jean Cláudio."Hoje teve início uma nova caminhada que com certeza será gratificante para nossa torcida e amigos que compareceram em massa, mesmo em um dia chuvoso, para nós prestigiar, a torcida sem dúvida é o jogador número 12 e foi fundamental, durante os 95 minutos da partida. Queremos dar muito orgulho para Belford Roxo. Mesmo com o nervossísmo da estreia, mostramos vontade de vencer", disse o vice-presidente Jurídico do Belford Roxo, Tiago Gomes.No primeiro tempo, os dois times iniciaram a partida realizando jogadas que demostravam estarem dispostos a iniciar a competição com vitória. A partir dos 15 minutos, o SE Belford Roxo teve mais posse de bola, e aos 25 minutos, o meia Jean Cláudio cobrou uma falta e Santos, no meio da grande área de cabeça, abriu o placar. No minuto seguinte, os visitantes empataram. 1 a 1.