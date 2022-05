Jogadores do SE Belford Roxo comemoram mais uma vitória na Série C do Carioca - Matheus Sanches / SEBR

Publicado 16/05/2022 20:24 | Atualizado 16/05/2022 20:30

Belford Roxo – Nem a tarde nublada desta segunda-feira (16/05), impediu que o Sociedade Esportiva Belford Roxo conseguisse sua segunda vitória na Série C do Campeonato Carioca, no Estádio Leônidas da Silva, em Bonsucesso, ao derrotar o Atlético Carioca por 1 a 0. A partida foi válida pela segunda rodada da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O gol do triunfo foi marcado pelo zagueiro Jean Cerqueira.



"Estamos no caminho certo. Dois jogos e duas vitórias. Hoje viemos no tradicional Estádio Leônidas da Silva e saímos com mais três pontos. Somos Belford Roxo e estamos mostrando a força do futebol da cidade. Convido a todos para ir ao próximo domingo, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, prestigiar nosso time em mais um jogo da competição, rumo ao acesso", disse o presidente de Honra do SE Belford Roxo, Rodrigo Gomes.

Neste domingo (22/05), o SE Belford Roxo receberá em seu campo o time do Unisouza pela terceira rodada. Nos primeiros movimentos do jogo, os dois times demonstraram equilíbrio, mas logo a equipe de Belford Roxo começou a levar vantagem com chutes a gol, pressionando o adversário. Aos 47 minutos da etapa inicial, o gol da vitória aconteceu na cobrança de escanteio que o meia Jean Cláudio cobrou e o volante David tocou na bola, que logo em seguida sobrou para o zagueiro Jean Cerqueira, na pequena área que jogou a bola para o fundo da rede.Neste domingo (22/05), o SE Belford Roxo receberá em seu campo o time do Unisouza pela terceira rodada.