O secretário Bruno Nunes (à direita) destacou a importância da economia solidária - Divulgação

Publicado 13/05/2022 16:28 | Atualizado 13/05/2022 16:53

Belford Roxo - O secretário de Cultura de Belford Roxo, Bruno Nunes, participou da Plenária Regional da Baixada Fluminense de Economia Solidária, nesta sexta-feira (13/05), que aconteceu no Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) de São João de Meriti. Bruno destacou o trabalho que a Prefeitura de Belford Roxo tem realizado em relação à economia solidária, empreendedorismo e artesanato.

“Desde o início colocamos a economia solidária como um potencial de geração de renda e incentivamos as feiras de artesanato pelo município, curso de capacitação e brechós. Durante a pandemia, através da Lei Aldir Blanc, dezenas de empreendedores receberam o recurso em forma de premiação. Hoje estamos próximos de lançar um recadastramento do artesão, moda, costureira, para gerar a carteirinha do empreendedor, que dará direito a descontos em farmácias, academias e em compras dos insumos utilizados na fabricação do seu produto", explicou.

No mês de junho, a Secretaria de Cultura, em parceria com a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), iniciará as feiras itinerantes aos sábados nas praças com baile da terceira idade, música e brechó.