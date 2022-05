Agentes de recadastro da Águas do Rio estão em ação este mês no bairro Heliópolis - Divulgação

Belford Roxo - A Águas do Rio deu início ao recadastramento de seus clientes na Baixada Fluminense. Os profissionais, que estão uniformizados e com crachá de identificação, passam de porta em porta para coletar as informações necessárias e atualizar o cadastro. O objetivo é ter uma base de dados confiáveis para que a empresa possa se comunicar de forma mais rápida e eficiente com a população. Em Belford Roxo, durante o mês de maio, os profissionais da concessionária estarão no bairro Heliópolis.

Para isso, a concessionária contratou 180 profissionais que vão atuar nas nove cidades em que opera da Baixada Fluminense. Os colaboradores passaram por capacitação para fazer atendimentos e esclarecer dúvidas sobre os serviços disponíveis pela Águas do Rio, como adesão à tarifa social, mudança de titularidade ou modernização de hidrômetros.

De acordo com a coordenadora de cadastro da Águas do Rio, Sandra Sommer, a iniciativa é importante para que a empresa consiga se comunicar de maneira mais efetiva com o cliente. “Com um cadastro melhor, poderemos, por exemplo, enviar SMS para alertar sobre um reparo emergencial ou mandar comunicados por e-mail. Por isso, investimos em pessoas capacitadas para atender bem o público”, comenta.

Com o cadastro atualizado, a empresa consegue ainda ter dados importantes para o planejamento de expansão de redes de água e esgoto. “Estamos mobilizando equipes exclusivas para essa função, de forma a oferecer mais comodidade ao morador, que não precisará sair de casa para ser atendido. E o recadastro ainda é uma forma de conhecer melhor o perfil dos nossos clientes, para traçarmos um planejamento mais assertivo de expansão e universalização dos nossos serviços”, acrescenta Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.

As visitas acontecerão ao longo dos próximos nove meses e serão realizadas das 8h às 18h, nos dias de semana. Em casos em que os moradores não puderem atender os profissionais neste horário, serão realizadas marcações aos sábados e domingos, assim como após o expediente.

Confira o cronograma das áreas que receberão a visita em Belford Roxo:

No mês de maio, a atuação é no bairro Heliópolis. Em junho, São Vicente e Centro. No mês de julho, a equipe do recadastro estará nos bairros Piam, Areia Branca e Nova Piam.

Todos os dados coletados estarão resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).