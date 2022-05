A exposição usa 285 obras animadas para demonstrar o movimento que o francês expressava em suas pinturas - Divulgação

Belford Roxo - A Escola Municipal Manoel Gomes, no bairro São Bernardo, em Belfofrd Roxo, recebeu nesta terça-feira (10/05), a exposição de multimídias educativa itinerante “Monet À Beira D’água”. Foram projetadas 285 obras, para que os nossos alunos mergulhassem nas belas artes do pintor francês Claude Monet.

Os estudantes puderam desfrutar de projeções animadas que dão vida ao legado do artista Claude Monet. A mostra une a pintura, a música e o cinema, mergulhando no mar de cores e luzes do maior nome do impressionismo mundial.

A exposição usa 285 obras animadas para demonstrar o movimento que o francês expressava em suas pinturas. Projetores reproduziram as imagens em painéis criando uma experiência multissensorial em 360 graus, dando aos alunos a sensação de estar dentro das obras.

A exposição usa tecnologia para dar vida às obras do artista, que já são por si só, famosas pela sensação de fluidez e movimento Divulgação / SEMED-BR Em um circuito, a exposição multimídia de Monet conta uma história a partir da trilha sonora, das pinturas e das narrações de depoimentos e cartas do próprio artista, que vão delineando o enredo do espetáculo. O objetivo foi levar o aluno em uma viagem pelas águas, passando pelos cinco países e 36 cidades retratados nas obras escolhidas.

Projetores reproduziram para os alunos as imagens em painéis criando uma experiência multissensorial em 360 graus Divulgação / SEMED-BR Pinturas icônicas, como a Estação Saint-Lazare (1877), a Catedral de Rouen (1893) e o Lago das Ninfeias (1895-1926), são apresentadas em sequências de animações digitais 2D e 3D, formando oito narrativas audiovisuais: Uma Viagem de trem; Campos e Moinhos; O Mar e a Luz; Passeio pelo Lago; Arquitetura do Tempo; Horizonte Nevado; Paisagens “en vert” e Flores de Tinta. Cada uma delas enfatiza um aspecto da obra do mestre impressionista, em uma abordagem nova e contemporânea.

A exposição usa tecnologia para dar vida às obras do artista, que já são por si só, famosas pela sensação de fluidez e movimento. Por meio da narrativa escolhida, a mostra dá destaque à forma como Monet pintava o mesmo local diversas vezes, de diferentes formas e pontos de vista. Para ele, a mesma paisagem, na verdade, nunca era a mesma.