Foram retiradas barricadas de diversas ruas que impediam o deslocamento da população local, além de atrapalhar a realização de obras de melhorias no bairro pela prefeitura - Divulgação / 39º BPM

Publicado 12/05/2022 12:12 | Atualizado 12/05/2022 12:17

Belford Roxo - Em uma ação conjunta entre o 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) e a Prefeitura de Belford Roxo, nesta quarta-feira (11/05), foram retiradas barricadas de diversas ruas do Bairro Bom Pastor, colocadas por criminosos, que impediam o deslocamento da população local e atrapalhavam a realização de muitas obras de melhorias no bairro pela prefeitura.

A comandante do 39º BPM, tenente-coronel Daniele Neder, e o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), percorreram diversas ruas acompanhando a retirada das barricadas Divulgação / 39º BPM

A retirada das barricadas teve o acompanhamento da comandante do 39º BPM, tenente-coronel Daniele Neder, e do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), que percorreu diversas ruas da região do Bom Pastor, Jardim Anápolis, Gogó da Ema e Jardim Redentor.