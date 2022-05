Os policiais militares encontraram uma mochila com armas e drogas, que pertenciam ao traficante conhecido como "Cawboy", liderança do TCP da Comunidade da Guacha - Divulgação / 39º BPM

Os policiais militares encontraram uma mochila com armas e drogas, que pertenciam ao traficante conhecido como "Cawboy", liderança do TCP da Comunidade da GuachaDivulgação / 39º BPM

Publicado 10/05/2022 20:44 | Atualizado 10/05/2022 20:56

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), apreenderam na manhã desta terça-feira (10/05), no bairro Barro Vermelho, em Belford Roxo, um fuzil Colt M4 Calibre 5.56 mm, um carregador para fuzil com munições, além de 1.560 papelotes de crack. Foi o 20º fuzil apreendido pelo Batalhão, localizado no bairro São Bernardo, em 2022



A operação aconteceu, após os policiais militares serem informados que havia uma residência onde criminosos guardavam materiais ilícitos. Os agentes foram até a casa, onde encontraram uma mochila com armas e drogas, que pertenciam ao traficante conhecido como, “Cawboy”, liderança do Terceiro Comando Puro (TCP), da Comunidade da Guacha, também em Belford Roxo.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).