O porteiro Paulo Roberto levou a filha Vitória para brincar na nova área de lazer do bairro - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/05/2022 17:53 | Atualizado 09/05/2022 18:22

Belford Roxo - A população de Belford Roxo ganhou mais uma área de lazer novinha. No último sábado (07/05), a Prefeitura inaugurou a Praça de Esporte Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco), ilustre morador do bairro de Andrade Araújo, que morreu em 2020 com 107 anos. A praça, que fica ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) e leva o nome do homenageado, é composta por um campo, que mede 90 metros de comprimento por 60 de largura, arquibancada, quatro vestiários, dois quiosques, brinquedos e academia a céu aberto. Foram instaladas ainda sete lixeiras, 12 holofotes (com três lâmpadas cada), oito bancos, oito conjuntos de bancos e mesas para jogos de dama e duas mesas de pingue-pongue.Zé Macaco marcou toda uma geração de Andrade Araújo, Morro do Falcão e adjacências, pois também ajudou a várias pessoas. O futebol era a paixão desse torcedor do Botafogo, que morreu em 2019.Durante o evento, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), anunciou que está sendo licitada a contenção no Morro do Falcão, próximo à unidade escolar que tem na região e uma nova escadaria para o acesso ao local. “E ainda vamos construir um novo prédio para a Escola Municipal Amélia Ricci Baroni assim que a contenção for feita para não colocar nenhuma criança em risco. No bairro de Andrade Araújo já canalizamos o valão, entregamos um posto de saúde, revitalizamos a Rua Nunes Sampaio, asfaltamos diversas ruas e agora estamos entregando essa praça com campo. Peço a todos que cuidem dessa nova área de lazer, pois é de vocês”, destacou Waguinho.

O administrador da USF, Carlos Caneco, destacou a importância de Zé Macaco para o bairro Rafael Barreto / PMBR

O Campo do Zé Macaco fica ao lado da Unidade Básica de Saúde Rafael Barreto / PMBR

O prefeito ainda lembrou que estão sendo construídas diversas unidades de saúde pela cidade dando lugar para o maior Complexo Hospitalar da Baixada Fluminense. “É Hospital da Mulher, Hospital da Criança, nova maternidade, um novo Hospital Municipal e muitas outras unidades. E ainda fizemos o projeto e estamos licitando algo inédito que ficará para a história. O Hospital Oncológico na nossa cidade. Conseguimos fazer tudo isso graças aos recursos através das emendas da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e do deputado estadual Marcio Canella (União Brasil). Tenho o maior rigor no gasto com o dinheiro público”, explicou Waguinho.A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou sua felicidade em estar em Brasília podendo trabalhar por Belford Roxo e outros municípios. “E ainda ser a representante de vocês e criar leis para beneficiar os cidadãos. Reforço meu compromisso com a cidade e minha luta por melhorias para os moradores”, disse Daniela, ao lado do deputado estadual Márcio Canella que garantiu que em cada ponto da cidade tem trabalho acontecendo. “Também estou muito feliz em estar na Alerj defendendo os interesses da Baixada Fluminense, principalmente da nossa cidade, garantindo os recursos para o prefeito fazer um bom trabalho”, acrescentou o parlamentar, observado pelo vice-prefeito Marcelo Canella (PSL).Visitando a nova praça, o porteiro Paulo Roberto, 58 anos, estava com a filha Victória Maria, 8, passando pelo novo campo. “Estou muito emocionado com essa inauguração. Joguei muita bola no antigo espaço e hoje está tudo lindo. O prefeito está de parabéns e eu estou muito feliz em ver o meu bairro crescendo. Agradeço pela área de lazer para as crianças e minha filha vai brincar muito aqui. Antes era só barro, agora tem posto de saúde, asfalto, praça e campo”, disse seu Paulo. “Agora posso brincar em várias coisas. Estou muito feliz e ansiosa para começar a brincar”, acrescentou a pequena Victória.Armindo Feliciano da Silva, o Zé Macaco, nasceu em Minas Gerais e veio ainda jovem para Belford Roxo, onde se casou com Maria Madalena Borges. Estivador, Armindo ganhou esse apelido dos colegas de estiva no cais do porto, onde trabalhou por vários anos. Botafoguense e apaixonado por futebol, Zé Macaco conseguiu agitar o bairro de Andrade Araújo e adjacências promovendo jogos com diversos times.