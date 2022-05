O bom desempenho de Lucas Milato no Carnaval 2022 motivou sua renovação pela direção da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 06/05/2022 14:21 | Atualizado 06/05/2022 16:08

Belford Roxo - A Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo renovou essa semana o contrato do carnavalesco Lucas Milato, de 25 anos, para desenvolver seu Carnaval de 2023, que será apresentado na Avenida Marquês de Sapucaí

“A renovação do contrato do Lucas Milato foi devido ao trabalho bem executado que ele fez, no último carnaval da Inocentes, que a classificou em quarto lugar (Série Ouro-Acesso). Um jovem criativo, organizado, que não mede esforços para fazer o melhor. Esteve presente no barracão de alegorias e no atelier, com total dedicação ao projeto e buscando soluções viáveis para a agremiação sempre que era preciso”, disse o presidente Reginaldo Gomes.

Milato está no carnaval desde 2010 exercendo as funções de assistente de carnavalesco, desenhista e projetista em várias agremiações do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre elas: Paraíso do Tuiuti, Inocentes de Belford Roxo, Alegria da Zona Sul, Unidos de Padre Miguel, Jacarezinho, Abolição, Dragões da Fiel e Peruche. E em 2020 foi autor do enredo da Unidos da Ponte e deu o vice-campeonato a Em Cima da Hora.

“Fiquei muito feliz, quando o presidente Reginaldo Gomes confirmou minha permanência na Inocentes. Aqui recebi toda estrutura para realizar o meu projeto, algo difícil de acontecer em algumas escolas. A administração se empenhou ao máximo para que fizéssemos um carnaval digno, para que a população de Belford Roxo se orgulhasse da escola de samba que leva o nome da cidade para o mundo. Trabalhar com a diretor de Carnaval, Saulo Tinoco; com a diretora de Barracão, Sandra Dinha; com a diretora Artística, Luana Rios, com o chefe de atelier, Adjar Oliveira, entre outros foi algo muito gratificante e tenho que agradecer sempre a Deus por colocar esses profissionais no meu caminho. Sou nascido e criado em Belford Roxo e a Caçulinha da Baixada me proporcionou o primeiro contato com uma escola de samba e agora sou seu carnavalesco pelo segundo ano consecutivo. Para 2023, pretendo fazer um projeto supercampeão. Obrigado família Inocentes”, disse o carnavalesco, Lucas Milato.

No carnaval de 2022, a Inocentes de Belford Roxo terminou em quarto lugar, na Série Ouro, da Lierj, com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos'', do carnavalesco Lucas Milato.