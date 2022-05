O técnico Diego Brandão (azul) comandando o treinamento do SE Belford Roxo - Divulgação

Publicado 06/05/2022 10:06 | Atualizado 06/05/2022 10:11

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo, realiza neste sábado (07/05), às 14h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, seu último amistoso antes da estreia na Série C do Campeonato Carioca, enfrentado o Esporte Clube Porto Real. Este será o quinto jogo realizado pelos belforroxenses nesta nova temporada, com um total de 80% de aproveitamento, sendo que alguns foram realizados com equipes de divisões acima.

O técnico Diego Brandão vem preparando a nova equipe com uma série de atividades em campo, na academia de musculação e na Vila Olímpica, com o objetivo de aprimorar as condições físicas dos jogadores e realizar treinos específicos para as partidas.

A equipe belforroxense já realizou uma série e amistosos na preparação para a Série C do Cariocão Divulgação “O amistoso de sábado é para acertar os últimos detalhes técnicos e táticos. É uma pré-estreia para aliviar as tensões, antes do início do campeonato. E confirmar se tudo que planejamos até agora está correto. O importante é que podemos contar com todos os atletas que estão no nosso elenco, pois montamos um grupo com bons jogadores em todas as posições, uns serão importantes na fase inicial da competição e outros na fase final. Tenho certeza que o município de Belford Roxo estará bem representado, pois toda equipe vestiu as cores da cidade. Nosso objetivo é trazer muito orgulho para Belford Roxo. O jogo será com os portões abertos, e o presidente Reginaldo Gomes convida a todos os amigos e torcedores para assistirem esse que será nosso último amistoso”, disse o técnico do Belford Roxo, Diego Brandão.

Em 2021, a equipe belforroxense comandada pelo técnico Diego Brandão, fez uma excelente campanha no Campeonato Carioca, sendo apontada como uma das grandes equipes da competição, terminando em terceiro lugar.

O time vai entrar em campo, no Cariocão da Série C, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), no dia 12 de maio, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, contra o Brasileirinho Clube Social.