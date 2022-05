A Escola Municipal Martinho Lutero fica no bairro Andrade Araújo. O evento gratuito e aberto ao público acontecerá de 8h às 17h. - Divulgação

A Escola Municipal Martinho Lutero fica no bairro Andrade Araújo. O evento gratuito e aberto ao público acontecerá de 8h às 17h.Divulgação

Publicado 04/05/2022 09:56 | Atualizado 04/05/2022 10:05

Belford Roxo – O Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de Maio, terá um evento de celebração especial nesta sexta-feira (06/05), nas escolas municipais Martinho Lutero e Amélia Ricci Baroni, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. Durante todo o dia, de 8h às 17h, as unidades escolares que funcionam no mesmo prédio, promoverão uma grande ação social aberta ao público, para pais/responsáveis, alunos e toda a comunidade do entorno e adjacências.

Estarão sendo oferecidos gratuitamente os serviços: 2ª via de documentos, SINE (Balcão de Empregos), cabelereiro, manicure, designer de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicose, aulão de Zumba (dança), aulas de culinária (cupcake), palestras com enfermeiros, entre outras atividades e serviços.



“Este projeto tem como objetivo aproximar as escolas (Amélia Ricci Baroni e Martinho Lutero), as famílias e toda a comunidade, assim como valorizar e respeitar todos os trabalhadores e suas profissões”, destacou a diretora Sueli Cardoso.



Agentes da Guarda Municipal também estarão presentes a ação social, assim como profissionais de saúde do SAMU.

A Escola Municipal Martinho Lutero/Amélia Ricci Baroni fica na Rua Manuel Corrêa, 26, bairro Andrade Araújo, Belford Roxo.