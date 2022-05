Belford Roxo

SE Belford Roxo vence amistosos preparatórios para a Série C do Carioca com goleadas

O time vai entrar em campo, no Cariocão da Série C, no dia 8 de maio, tendo como adversário o Brasileirinho Clube Social, em partida válida pela primeira rodada do campeonato

Publicado 29/04/2022 15:36 | Atualizado há 2 dias