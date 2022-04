Bairro Jardim do Ipê está recebendo implantação de rede de água - Divulgação

Publicado 29/04/2022 18:08 | Atualizado 29/04/2022 18:16

Belford Roxo - João Oliveira vive há 11 anos no bairro Jardim do Ipê, em Belford Roxo. Para ter água em casa, ele construiu um poço artesiano em seu quintal. “Aqui tem moradores que dependem da solidariedade dos vizinhos para ter água. Desde que vim morar aqui é assim”, disse João.Em ação no bairro, a Águas do Rio iniciou o assentamento de 8 km de tubulação. O trabalho está sendo realizado pelas equipes do programa ‘Vem Com a Gente', que promove o atendimento itinerante nos bairros para recuperar e melhorar os sistemas de abastecimento de água. Cerca de três mil pessoas vão passar a receber água tratada com regularidade.“Temos a missão de ampliar o acesso à água potável e mudar a realidade da Baixada, que convive com problemas históricos no fornecimento. Estamos chegando à marca de seis meses de operação e já entregamos obras que mudaram a realidade da população de Belford Roxo, como é o caso da que realizamos na Travessa Paladino García, no Centro. Parte da região convivia com abastecimento irregular. Seguiremos avançando”, afirma o supervisor de operações de Belford Roxo, Witas Santana.