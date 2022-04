A ação acontece em um conjunto habitacional na Comunidade do Roseiral - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 28/04/2022 13:10 | Atualizado 28/04/2022 13:13

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizam, nesta quinta-feira (28/04), uma operação com o objetivo de combater o comércio clandestino e o furto de gás em um conjunto habitacional na Comunidade do Roseiral, em Belford Roxo. Até o momento, seis pessoas foram presas em flagrante. A ação conta com o apoio de policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo).

De acordo com o setor de inteligência da DDSD, mais de 130 unidades habitacionais com ligações irregulares foram identificadas na região. Durante ações de fiscalização, funcionários da concessionária disseram ter sido ameaçados pelos criminosos.