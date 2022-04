O curso aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. A direção-geral do Degase, direção e equipe do CAI, da ABC Cursos, TV Degase e familiares dos jovens marcaram presença no evento - Divulgação

Publicado 26/04/2022 20:46 | Atualizado 26/04/2022 21:00

Belford Roxo - Nesta terça-feira (26/04), foi realizada a formatura de 10 jovens do Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo (CAI Baixada) no curso de cinema “Fazendo meu primeiro filme”, da ABC Cursos (Associação Brasileira de Cinematografia), que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. A direção-geral do Degase, direção e equipe do CAI, da ABC Cursos, TV Degase e familiares dos jovens marcaram presença no evento.

Este é o segundo ano consecutivo que a Associação Brasileira de Cinematografia concede bolsas de estudos aos socioeducandos e ao professor Jefferson Rocha, coordenador da TV Degase. O curso é uma capacitação na área de audiovisual e foi ministrado pelo diretor cinematográfico Pedro Dannemann, que compareceu à cerimônia de formatura junto com o diretor da ABC Cursos de Cinema, Roberto Faissal.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel (à direita de blazer cinza) esteve presente para prestigiar a formatura e ressaltou que esta ação é mais uma ferramenta de reinserção social, autonomia e geração de renda Divulgação A formação foi realizada na modalidade online e contou com duas aulas semanais, no período da tarde. Ao todo, aconteceram seis encontros e uma visita técnica presencial ao set de filmagem da ABC Cursos. Nas aulas, foram abordados todos os aspectos básicos para a produção de um curta metragem: da ideia ao roteiro, filmagem, edição, pós-produção e publicação em diferentes canais. Ao final do curso, todos os participantes produziram seu primeiro curta-metragem por meio de exercícios práticos.

O coordenador da TV Degase, Jefferson Rocha, foi responsável por acompanhar os adolescentes em todas as aulas e na visita ao set. A ideia de contemplar um servidor também como bolsista foi de tornar o profissional um multiplicador do tema dentro do espaço socioeducativo.

"No ano passado, com a experiência da primeira turma de bolsistas do CAI, a ABC Cursos gostou muito da dedicação e do comportamento dos meninos quando foram visitar o estúdio, além do comprometimento com as aulas. Com isso, conseguimos não só renovar como ampliar a parceria", comemorou o professor Jefferson, explicando que em 2021 foram quatro bolsas de estudos e, desta vez, onze. "Os meninos são muito dedicados e ficaram entusiasmados com a oportunidade", completou.

Dos dez formandos, sete estiveram presentes no evento. Cinco ainda continuam em cumprimento de medida socioeducativa no CAI, enquanto outros dois tiveram: um a progressão da medida para a semiliberdade e outro a extinção da medida. Todos cursavam o ensino médio na escola estadual que funciona dentro da própria unidade socioeducativa do Degase, o Colégio Jornalista Barbosa Lima Sobrinho; participavam da oficina de Teatro e Vídeo; e do grupo de teatro "Nós do CAI", que já existe há 21 anos. Todos os que continuam na unidade seguem participando das atividades escolares, pedagógicas e profissionalizantes.

Os formandos já vinham aprendendo a manusear ferramentas e equipamentos utilizados na produção audiovisual e, com o curso da ABC tiveram a oportunidade de se aprofundar em linguagens, recursos e técnicas cinematográficas.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, esteve presente para prestigiar a formatura e ressaltou que esta ação é mais uma ferramenta de reinserção social, autonomia e geração de renda.

"Ter a parceria e a confiança de uma instituição como a ABC Cursos só nos mostra que estamos no caminho certo, com um trabalho sério, contínuo e com muito comprometimento das nossas unidades socioeducativas. Nosso objetivo é que com todas as oportunidades que são oferecidas no Degase, nossos jovens terminem o cumprimento da medida certos de que podem recomeçar e ocupar o espaço que almejarem na sociedade", finalizou o diretor.