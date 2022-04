Paulo Roberto da Costa Rangel deixa 02 filhos, ingressou na Polícia Militar em 2019 e trabalhava atualmente no 39° BPM - Divulgação / 39º BPM

Paulo Roberto da Costa Rangel deixa 02 filhos, ingressou na Polícia Militar em 2019 e trabalhava atualmente no 39° BPMDivulgação / 39º BPM

Publicado 25/04/2022 11:11 | Atualizado 25/04/2022 11:16

Belford Roxo - O 39° Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) lamentou nesta segunda-feira (25/04), em suas redes sociais, a morte do policial Paulo Roberto da Costa Rangel, de 35 anos, que servia na unidade, ocorrida nesta madrugada, quando o agente foi morto com um tiro no tórax, após ter sido reconhecido por criminosos na saída de um pagode também em Belford Roxo

O policial militar estava de folga quando conduzia seu carro pela Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro São Bernardo, e acabou reconhecido por bandidos armados. Após o confronto com tiros com os criminosos, acabou sendo alvejado no tórax. O policial foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo, porém não resistiu aos ferimentos, morrendo em seguida.



Paulo Roberto da Costa Rangel deixa 02 filhos, ingressou na Polícia Militar em 2019 e trabalhava atualmente no 39° BPM (Belford Roxo).