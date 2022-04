O 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro prometem brilhar na Sapucaí - Divulgação

Publicado 20/04/2022 16:11 | Atualizado 20/04/2022 16:32

Belford Roxo - Um grande espetáculo é o que a Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo promete para o público que estará assistindo seu desfile, na Avenida Marquês de Sapucaí, nesta quinta-feira (21/04), a partir das 22h, com transmissão pela TV e internet. A agremiação está na Série Ouro (acesso) e sonha com o retorno ao Grupo Especial.“Mais uma vez iremos levar a cultura de Belford Roxo para o mundo, através dos meios de comunicação e da internet. Vamos mostrar que nossa cidade tem artistas talentosos capazes de encantar o mundo. Somos a terceira maior potência de escola de samba, da Baixada Fluminense, ficando a nossa frente a Beija-Flor de Nilópolis e a Grande Rio de Duque de Caxias. O que iremos levar para o Sambódromo é o trabalho de quase um ano, que envolveu centenas de profissionais, gerando emprego para muitas famílias. Nossas fantasias foram confeccionadas em ateliers de nossa cidade, coordenados por pessoas formadas em nossas oficinas. Nosso enredo fala sobre a luta pela liberdade do povo negro e sua ancestralidade. Agora chegou a hora da nossa escola mostrar seu valor e lutar pelo primeiro lugar. Obrigado a todos que vem apoiando, torcendo e vibrando com a Inocentes”, disse o presidente de Honra da Inocentes, Rodrigo Gomes.A Escola de Belford Roxo irá invadir a avenida com 2.200 componentes divididos em 17 alas, dois tripés e três carros alegóricos, que apresentarão o enredo, do carnavalesco Lucas Milato. O tema é sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais. É organizada anualmente no carnaval do Recife, é um rito de preservação da tradição afro-brasileira e um grito urgente pela liberdade de credo. Em pleno século XXI, o povo preto ainda encontra dificuldades de dissolver a ordem hegemônica e luta pelo seu espaço na Sociedade.O enredo será dividido em quatro partes: O primeiro setor é A meia-noite dos tambores silenciosos; a segunda mostra a realeza africana, a terceira apresenta o Maracatu – Nação: O sagrado e o profano do carnaval de Recife e o último setor é o ritual o espetáculo – Da Casa das Tias à polo afro-cultural.O samba que vai ser cantado pelos intérpretes Silas Leleu, Tem Tem Sampaio e Luizinho Andanças na avenida é de autoria dos compositores: Cláudio Russo, Tem-Tem Júnior, Júnior Fionda, Lequinho, Fabricio, Marcelinho Santos, Tem-Tem Sampaio e Altamiro.Abrindo o desfile a comissão de frente, comandada pela coreógrafa Juliana Frathane e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro prometem ser uma das atrações da noite, embalados pela bateria Cadência da Baixada com seus 260 ritmistas, comandados pelo mestre Juninho, tendo como rainha da Bateria Natália Lage.Data de Fundação: 11 de julho de 1993Cores: Azul, vermelho e brancoPresidente: Reginaldo GomesPresidente de honra: Rodrigo GomesVice-Presidente: Leandro SantoroCarnavalesco(a): Lucas MilatoDiretor(a) de Carnaval: Saulo TinocoDiretor(a) de Harmonia: Marcos Jansem e Mauricio Carim1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro2º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Paulo Erick e Winnie DelmarIntérprete: Tem Tem Sampaio, Luizinho Andanças e LeléuMestre de Bateria: JuninhoRainha da Bateria: Natália LageCoreógrafo da Comissão de Frente: Juliana FrathaneRainha da escola: Letícia GuimarãesMusas: Luciene Santinha, Patricia Figueiredo, Michele Tameirão, Patricia Souza, Lohanny Cristine, Elaine Caetano, Cynthia Trovão e Lyandra TrovãoNúmero de componentes: 2.200Número de alas: 17Número de alegorias: 2 tripés e 3 carros alegóricosPersonalidades: Técnico de Futebol Diego Brandão, coreógrafo Carlinhos do Salgueiro,Horário da concentração: 19h – ao lado do Edifício BalançaHorário do desfile: 22h