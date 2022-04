Belford Roxo

Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo faz trabalho de conscientização nas escolas

Na segunda-feira (18/04), a equipe esteve na Escola Municipal José Pinto Teixeira, no Babi, com atividades para incentivar as crianças das turmas a crescerem com mais consciência sobre os cuidados no trânsito e respeito ao próximo

Publicado 19/04/2022 16:27 | Atualizado há 22 minutos