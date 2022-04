PRF prende dois bandidos na Rod. Presidente Dutra, em Belford Roxo, por ameaçar casal | Belford Roxo | O Dia

A ocorrência foi registrada na 54ª DP onde os bandidos foram reconhecidos pelas vítimas e autuados por crime de ameaça - Reprodução

Publicado 19/04/2022 16:41

Belford Roxo - Agentes da Policiai Rodoviária Federal (PRF) prenderam, no início da manhã desta terça-feira (19/04), dois homens na Rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti. A dupla foi detida acusada de porte ilegal de arma e ameaça. Segundo os agentes, um casal em um carro abordou a viatura da PRF dizendo terem sido vítimas de ameaça por dois homens armados com um revólver em um carro vermelho. Segundo as vítimas, os dois homens teriam se identificado como milicianos de Belford Roxo.



Ao iniciar as buscas, os policiais encontraram o veículo a cerca de 1Km do informado pelas vítimas. Eles realizaram a abordagem e durante a revista encontraram o revólver calibre 38.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), onde os bandidos foram reconhecidos pelas vítimas e autuados por crime de ameaça.