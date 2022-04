O time belforroxense (colete vinho) mostrou bom entrosamento e ritmo de jogo contra o Artsul - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 18/04/2022 19:24 | Atualizado 18/04/2022 19:31

Belford Roxo - O time profissional do Sociedade Esportiva Belford Roxo iniciou seus trabalhos de pré-temporada para o Campeonato Carioca da Série C 2022. Em seu primeiro amistoso da temporada, no último final de semana, contra o o Artsul Futebol Clube (da Série A2), no Estádio Nivaldo Pereira, em Austin, Nova Iguaçu, os belforroxenses foram superados por 2 a 0. Apesar do insucesso, a equipe mostrou entrosamento e um bom ritmo de jogo.

“O resultado do nosso primeiro amistoso foi mais que satisfatório, fizemos questão de enfrentar um time acima da nossa divisão para criar maior dificuldade para os jogadores e realizar o teste de elenco. O time foi valente, mostrou entrosamento e também que está preparado para fazer boas partidas no Cariocão 2022", disse o técnico do SE Belford Roxo, Diego Brandão.

No primeiro tempo, Diego Brandão escalou o Belford Roxo com Dida; Klebinho, Jean; Brener, Moysés, Vitinho e Jean Claudio; Darlan, Santos, David e Alemão.

No segundo tempo o time escalado em campo teve Bruno; João Marcelo, Rafael e Hendrey; Heloan, Nathan, França e Fernando; Paquetá, Buscapé e Luquinha.

Na etapa final, o técnico aproveitou para fazer substituições. Entraram em campo, o meia Júlio e o goleiro Wendell.

No dia 23 de abril (sábado/Feriado de São Jorge), o Sociedade Esportiva Belford Roxo realizará mais um amistoso. Desta vez o adversário será o tradicional América FC, também da divisão A2, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

No dia 8 de maio, o time belforroxense fará sua estreia no Campeonato da Série C da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).