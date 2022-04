Belford Roxo

Projeto Limpa Rio segue com a limpeza do Canal Nova Aurora, no Babi, em Belford Roxo

Iniciativa é fruto de parceria com o Governo do Estado, através de indicação do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil)

Publicado 14/04/2022 18:31 | Atualizado há 15 horas