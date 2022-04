A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 4 de abril e vai até 3 de junho - Rafael Barreto

A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 4 de abril e vai até 3 de junhoRafael Barreto

Publicado 14/04/2022 17:46 | Atualizado 14/04/2022 17:55

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo está vacinando contra a influenza em 37 postos. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que começou no dia 4 de abri, vai até o dia 3 de junho, sendo até o dia 2 de maio para os idosos com mais de 60 anos e trabalhadores de saúde e depois o período para crianças de 6 meses; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade e População privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

O Dia D será realizado em 30 de abril.



Postos de vacinação contra a gripe - Belford Roxo:



Maternidade Nossa Senhora da Glória



Clínica da Mulher



Policlínica Neuza Brizola



UBS Antenor Paes Leme Pires



USF Vilar Novo



USF Bom Pastor I e II



USF Bom Pastor III



UBS Manoel Batista Almeida Filho



UBS Jeferson da Silva Resende



USF Onofre Aniceto



USF Xavantes I e II



USF Xavantes III e IV



UBS Professora Jacira Pinto Leal



USF Edir Henrique Gandra



USF Bela Vista



SF Antônio Francisco Ribeiro



Policlínica Santa Maria



UBS Jorge Tayano Dias



USF Armindo Feliciano da Silva



Policlínica Heliópolis



USF Dona Isaura



USF Sá Rêgo



USF Vila São Luiz



Policlínica Itaipu



Policlínica Nova Aurora



UBS Santa Marta



USF Parque Esperança I e II



UBS Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa



UBS Rosa Sá Lourenço da Silva



USF Parque dos Ferreiras



USF Ererê



USF Jardim Ipê I e II



Policlínica Parque Amorim



Policlínica Parque São José



USF Maria Anésia



UBS Alfredo Alencar



UBS Maria de Fátima da Silva