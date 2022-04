Os veículos eram roubados em diversas áreas da Baixada Fluminense, cortados e as peças embaladas e encaminhadas para São Paulo, com notas frias - Divulgação / 39º BPM

Os veículos eram roubados em diversas áreas da Baixada Fluminense, cortados e as peças embaladas e encaminhadas para São Paulo, com notas friasDivulgação / 39º BPM

Publicado 13/04/2022 11:27 | Atualizado 13/04/2022 11:49

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), em operação conjunta com as Unidades do 3º Comando de Polícia Destacada (CPA), estouraram na manhã desta quarta-feira (13/04), três locais de desmanches de carros, no Complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo. Os veículos eram roubados em diversas áreas da Baixada Fluminense, cortados e as peças embaladas e encaminhadas para São Paulo, com notas frias.

A Polícia Militar tem realizado uma série de operações contra as quadrilhas de desmanches de carros em Belford Roxo Reprodução

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo) . Confira o vídeo da ação dos policiais militares no local: