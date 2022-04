Em Belford Roxo, Máquina de Shangri-lá e Estrela Real fizeram um verdadeiro jogão no Estádio do Heliópolis que terminou empatado em 1 a 1 - Marcos Leandro / ACFBR

Publicado 12/04/2022 14:15 | Atualizado 12/04/2022 14:26

Belford Roxo - O Brasileirão da Baixada, competição organizada pela Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo (ACFBR), deu a largada no ultimo domingo (10/04) com muita emoção, nervos a flor da pele e casa cheia nos estádios e campos da região. Dez equipes se enfrentaram pela primeira rodada da competição amadora, três folgaram (UVA, União Eterna e Filhos de Davi).

Abrindo a competição, o Esperança de Belford Roxo foi até Paracambi visitar o Guarajuba e não teve pena do mandante: 3 a 0 para o Alviverde de Lote XV, gols marcados por Lucas (2) e Igor. Ainda em Paracambi, o tradicional Lageense venceu o Explozão de Nova Iguaçu de virada por 2 a 1, gols de Gleison e Caveira para o Lageense, com Luquinhas descontando para o Explozão.

O atacante Lucas foi o destaque da rodada inicial marcando dois gols na vitória do S.E Esperança por 3 a 0 Marcos Leandro / ACFBR

Em Seropédica, Grêmio Esportivo e Poderoso ficaram em igualdade por 2 a 2, Matheus e Pedrinho marcaram para o Grêmio, Douglas e Yuri balançaram a rede para o Poderoso. Em Mesquita, É Nós e Esperança de Seropédica fizeram um jogo bem movimento com quatro gols. Melhor para o visitante, que venceu de virada por 3 a 1, Jonathan, Juliano e Maicon (contra) fizeram para o Esperança, Jean marcou para o É Nós.

Em Belford Roxo, Máquina de Shangri-lá e Estrela Real fizeram um verdadeiro jogão no Estádio do Heliópolis. Na primeira etapa, o rubro negro de Shangri-la foi superior ao Estrela, abrindo o marcador com gol de Leonardo Luiz. Na etapa final, o Aurianil da Divisa, chegou ao empate aos 30 minutos do segundo tempo com Jr., marcando contra o seu patrimônio, após disputa com Lulu.



2ª RODADA - 17 de Abril (Domingo)



Grupo A



S.E.Esperança x Lageense - Neguinho da Agua ás 10h15

Explozão x Grêmio - Tucano ás 12h

Poderoso x União Eterna - Ferroviário de Austin as 14h30



Grupo B



Esperança F.C. x UVA - Esperança de Seropédica ás 10h

Estrela Real x Filhos de Davi - Esperança de Nova Iguaçu ás 13h45