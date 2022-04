Os presos na chegada a 54ª DP (Belford Roxo) - Divulgação / 39º BPM

Publicado 08/04/2022 09:58 | Atualizado 08/04/2022 10:32

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na manhã, desta sexta-feira (08/04), quatro criminosos depois de uma troca de tiros entre os bandidos e policiais militares do 16º BPM (Olaria). A ação em conjunta aconteceu Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo. Confira o vídeo com os bandidos chegando na delegacia, após a prisão:



Além das prisões, duas pistolas e um veículo foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).