O deputado estadual Márcio Canella (branco), ao lado da deputada federal Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho percorreram no último final de semana as áreas mais alagadas de Belford Roxo - Divulgação

O deputado estadual Márcio Canella (branco), ao lado da deputada federal Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho percorreram no último final de semana as áreas mais alagadas de Belford RoxoDivulgação

Publicado 06/04/2022 17:18 | Atualizado 06/04/2022 18:06

Belford Roxo - Belford Roxo é um dos municípios que irá receber o apoio financeiro de R$ 5 milhões, provenientes do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), para investir em obras emergenciais em consequência das chuvas que atingiram a cidade, no último final de semana, e que trouxe vários transtornos aos moradores belforroxenses.

O Projeto de Lei 5.755/2022 que dispõe sobre a distribuição do valor total de R$ 55 milhões para as cidades afetadas pelas chuvas, foi aprovado nesta quarta-feira (06/03), com o voto também do deputado Márcio Canella (União Brasil) que, junto com o presidente André Ceciliano, foi um dos articuladores da Casa Legislativa para que Belford Roxo fosse incluído na listagem dos municípios que necessitam, neste momento, de apoio financeiro para se reconstruírem.

“Agradeço o presidente da Alerj, André Ceciliano, e os demais deputados, pela aprovação deste Projeto. Essa transferência de recursos vai ajudar bastante o Executivo, neste momento tão difícil”, disse o deputado estadual Márcio Canella.