A ação social RJ para todos atendeu mais de 2.100 moradores do bairro Recantus e adjacências - Rafael Barreto / PMBR

A ação social RJ para todos atendeu mais de 2.100 moradores do bairro Recantus e adjacênciasRafael Barreto / PMBR

Publicado 05/04/2022 18:37 | Atualizado 05/04/2022 18:42

Belford Roxo - Em sua segunda edição em Belford Roxo, o projeto do Governo do Estado do Rio de Janeiro “RJ para todos”, atendeu 2.106 pessoas no bairro Recantus nesta terça-feira (05/04). A ação aconteceu na Escola Municipal José Pinto Teixeira e ofertou em sua edição especial serviços de assistência social, saúde, beleza e recreação para as famílias afetadas pelas fortes chuvas do último final de semana. O programa estará até sexta-feira (08/04) na cidade. Nesta quarta-feira (06/04), a ação será na quadra da Paróquia São Simão, no bairro no Lote XV.

Ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella (PSL), a primeira dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil) destacou que o momento é de acolhimento e ouvir relatos nada fáceis. “As pessoas levam tanto tempo para conseguir seus pertences é uma chuva dessa dimensão leva tudo. Por isso estamos com essa concentração de forças. Hoje aconteceu uma visita técnica para levantamento e conseguir recursos de Brasília”, disse Daniela, ao lado da diretora do Departamento da Proteção Social Especial do Ministério da Cidadania, Vera Campelo.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Marcio Canella estiveram na ação social com o vice-prefeito Marcelo Canella, secretários municipais e representantes do Estado Rafael Barreto / PMBR Verônica Barbosa perdeu tudo e só conseguiu salvar a identidade. Ela foi à ação em busca de qualquer tipo de ajuda Rafael Barreto / PMBR “Estamos trabalhando todos os dias para amenizar o sofrimento da população desde as primeiras horas das chuvas. Essa união de forças faz toda a diferença”, resumiu o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil). A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, acentuou que o momento é delicado, mas que as equipes estão nas ruas levando os serviços e cidadania à população. “Além das ações com o Estado, estamos também com os serviços dos Cras e Creas para que a população seja atendida de imediato”, acrescentou a secretária.

Estado atuante

A parceria com o Governo do Estado nesse período tem sido de grande valia. Durante a ação social, a subsecretária estadual de Gestão do SUAS, Érika Rangel, agradeceu ao município que faz toda diferença na atuação do Estado na cidade. “O acolhimento é fundamental. Às vezes é de um abraço apertado que essas pessoas precisam. E além do afeto humano, que é primordial no momento, o projeto traz a cidadania delas de volta, pois muitas perderam sua documentação. Por isso que quando as águas baixaram instalamos junto ao município espaços onde elas têm acesso a bens e serviços”, explicou a subsecretária.

A superintendente do RJ para todos, Roberta Barreto, costuma dizer que o projeto é carinho, amor e união. De acordo com ela, o governador Cláudio Castro instruiu para que a ação fique o tempo necessário em Belford Roxo para que as comunidades afetadas fossem atendidas garantindo o direito à documentação básica. “E assim completar as outras políticas de assistência social dando o pontapé inicial para que a população recomece e tenha dias melhores”, garantiu.

Serviços e orientações

De acordo com a moradora Priscila Maria Barbosa da Costa, 29 anos, o bairro Xavantes também encheu e próximo a sua casa teve deslizamento de um barranco. “A Defesa Civil já está ciente quanto a isso. Mas não perdi muitas coisas, mas só vi depois quando peguei as crianças e documentos e saí de casa. O importante é a nossa vida, o resto a gente conquista de novo. A ação é uma ajuda e um reforço para as pessoas que não sabiam o que fazer e como recomeçar. Eu sou mãe solteira e estava com essa dúvida e hoje fui orientado”, disse Priscila.

Para o morador de São Bernardo, Amauri Sodré, 72, onde a água bateu na cintura toda a ajuda nessa hora é bem-vinda. “Perdi tudo mas consegui salvar alguns documentos. Vim dar entrada no cartão recomeçar e conseguir orientações, muitas não sabem o que fazer nessa hora”, disse Amauri. “Lá onde eu moro encheu muito e perdemos tudo, só consegui sair com a identidade. Hoje vim atrás de uma ajuda e achei muito boa a ação”, resumiu Veronica Barbosa, 36, que mora na Nova Piam.