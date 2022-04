No vídeo, "Bate Falta" aparece no carona de um carro portando um fuzil provocando medo nos belforroxenses - Reprodução / 39º BPM

No vídeo, "Bate Falta" aparece no carona de um carro portando um fuzil provocando medo nos belforroxensesReprodução / 39º BPM

Publicado 04/04/2022 20:28 | Atualizado 04/04/2022 20:45

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, nesta segunda-feira (04/04), o principal responsável pelos roubos em Belford Roxo, conhecido como “BATE FALTA”, do bairro Parque Floresta. Veja o vídeo abaixo que o criminoso postou nos últimos dias intimidando os moradores, antes de ser preso:



“Bate Falta” tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e recentemente foi o autor do vídeo que aterrorizou os moradores do Lote XV. No vídeo, ele no carona de um carro, aparece portando um fuzil provocando medo nos belforroxenses.