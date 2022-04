Ainda de acordo com levantamentos policiais, o crime ocorreu em 2016. Na ocasião, o suspeito teria cometido o crime contra uma adolescente de 17 anos - Divulgação / PC-CE

Ainda de acordo com levantamentos policiais, o crime ocorreu em 2016. Na ocasião, o suspeito teria cometido o crime contra uma adolescente de 17 anosDivulgação / PC-CE

Publicado 04/04/2022 19:01 | Atualizado 04/04/2022 19:10

Belford Roxo – Policiais civis do Ceará (PC-CE) prenderam, neste domingo (03/04), no bairro Jangurussu, em Fortaleza (CE), um homem suspeito de crime de estupro cometido em Belford Roxo. De acordo com os agentes locais, a captura aconteceu depois que os policiais civis tomaram conhecimento que o homem estaria residindo na capital cearense. Após troca de informações com policiais cariocas, o indivíduo foi localizado em um imóvel no bairro Jangurussu.



Contra ele, um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro foi cumprido. Ainda de acordo com levantamentos policiais, o crime ocorreu em 2016. Na ocasião, o suspeito teria cometido o crime contra uma adolescente de 17 anos, em Belford Roxo. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça cearense e será transferido para o Rio de Janeiro.