O governador Cláudio Castro visitou o bairro Babi acompanhado pela deputada federal Daniela do Waguinho, deputado estadual Márcio Canella e prefeito Waguinho - Rafael Barreto/PMBR

Morador explica ao governador Cláudio Castro os problemas causados pelo transbordamento do rio Botas Rafael Barreto/PMBR O governador Cláudio Castro, o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitaram neste domingo 03/04), o Condomínio Residencial Babi, onde residem cerca de 500 famílias. Os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual), o vice-prefeito Marcelo Canella e secretários acompanharam a visita.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho visitou os locais e conversou com moradores Rafael Barreto/PMBR



Cláudio Castro enfatizou que a chuva atingiu diversos municípios do Estado. O governador colocou uma série de serviços à disposição de Belford Roxo. "Iremos cadastrar as famílias para incluí-las no programa do Cartão Recomeçar, que poderá ser utilizado para comprar móveis e eletrodomésticos da linha branca. Iremos também auxiliar no aluguel social", finalizou Cláudio Castro. Moradores do condomínio foram cadastrados pela Prefeitura e, quem necessitou, recebeu atendimento médico em uma ambulância. No total, são cinco pontos de apoio às vítimas das enchentes.

Morador explica ao governador Cláudio Castro os problemas causados pelo transbordamento do rio Botas Rafael Barreto/PMBR



Mapeando a cidade



Prefeito Waguinho conversou com moradores do Codomínio Jardim Babi Rafael Barreto/PMBR

"Estamos nas ruas direto mapeando a cidade e contamos com o apoio do governador Cláudio Castro, que é um homem público sensível e irá nos ajudar, juntamente com o governo federal, para sairmos dessa situação. Todas as Secretarias estão mobilizadas nessas ações", argumentou Waguinho.



Acompanhado pela primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e pelo deputado estadual Márcio Canella, Waguinho, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella, visitou ainda a Escola Municipal Miguel Angelo Leone, no Xavantes, e a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher. Estes locais também estão cadastrando moradores que foram atingidos pelas chuvas.

O prefeito destacou que a Prefeitura montou uma força-tarefa com todas as Secretarias para ajudar as vítimas do temporal e limpar a cidade.