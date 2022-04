O Saúde na Hora está funcionando em 12 unidades com atendimento de 17h às 22h - Rafael Barreto / PMBR

O Saúde na Hora está funcionando em 12 unidades com atendimento de 17h às 22hRafael Barreto / PMBR

Publicado 01/04/2022 17:39 | Atualizado 01/04/2022 17:51

Secretário de Saúde Christian Vieira visitou unidades e destacou a importância do projeto Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - O corre-corre do dia a dia impede muitas pessoas de terem acesso ao sistema de saúde. Tarefas como marcar uma simples consulta ficam em segundo plano. Visando cobrir essa defasagem e tentar buscar soluções para o problema, a Prefeitura de Belford Roxo aderiu ao Programa Saúde na Hora, do Governo Federal.A medida facilitará a vida de quem trabalha, pois o município colocará 11 Unidades de Saúde da Família (USF) funcionando também em um horário especial (das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira) para atender quem trabalha o dia todo e não tem tempo de ir ao médico. Duas dessas USFs (Sá Rego e Edir Gandra) abrirão também aos sábados, de 8h ao meio-dia. Outra (Dona Isaura), além do expediente normal, abrirá um sábado no mês, de 8h ao meio-dia. A expectativa é atender cerca de cinco mil pessoas por mês nessas 12 USFs. O atendimento é feito por um clínico geral.De acordo com o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, o objetivo do programa é “desafogar” o atendimento do Hospital Municipal e das UPAs do Lote XV e bom Pastor, pois as USFs terão um horário alternativo, fora do convencional. Para facilitar o atendimento, as consultas serão agendadas com os agentes comunitários de saúde. “É uma grande oportunidade para quem trabalha o dia todo é não tem como cuidar da saúde. Esse programa ajuda a universalizarmos a Saúde para que todos tenham acesso ao sistema”, explicou o secretário.A professora Marineize Lopes, 50 anos, remanejou todo o seu dia para se consultar em seu intervalo, mas por imprevistos não conseguiu. Depois do trabalho ela passou na UBS Rosa Sá Lourenço da Silva já com a intenção de marcar a consulta para outro dia, mas acabou conseguindo atendimento depois do horário de expediente. "Tive a sorte de conseguir me consultar e de ser muito rápido. Esse projeto vai ao encontro das necessidades das pessoas que trabalham durante todo o dia. Faço questão de falar muito bem do atendimento e que funciona sim”, afirmou Marineize.Além do atendimento noturno das 17h às 22h, a Policlínica Santa Maria também atende aos sábados. Carla Ribeiro dos Santos, 47, soube das consultas depois do horário e foi atendida no mesmo dia. “Muito bom saber sobre esse projeto que ajuda as pessoas que trabalham até tarde e não podem faltar o serviço”, resumiu. “Essas pessoas que não tem condições de ir ao médico no horário normal acabam deixando a saúde de lado. Por isso a necessidade desse projeto”, complementou Valter Rosa de Castro, 64, que trabalha na limpeza urbana.O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS) em maio de 2019. O programa viabiliza o custeio aos municípios e Distrito Federal para implantação do horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família (USF) em todo o território brasileiro.