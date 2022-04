Uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana enviou uma equipe ao local e pediu para que motoristas evitassem a via interditada que liga os municípios de Mesquita e Belford Roxo - Reprodução

Publicado 01/04/2022 10:47 | Atualizado 01/04/2022 10:51

Belford Roxo - Um posto de energia elétrica caiu, na manhã desta sexta-feira (01/04), no meio da rua no Centro de Belford Roxo. O incidente aconteceu na Rua Vinte e Oito de Setembro, próximo ao Gran Hotel Souto, causando grande congestionamento para quem transita para entrar em Belford Roxo pelo viaduto de Mesquita. Não há informações das causas da queda do poste e sobre feridos.



Uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo enviou uma equipe ao local e pediu para que motoristas evitassem a via interditada. Profissionais da Light foram solicitados para removerem o poste e restaurarem a energia elétrica na área.