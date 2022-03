Centenas de moradores do bairro prestigiaram o ensaio do Guaraciaba, cantaram e aplaudiram os foliões e saíram do evento com um gostinho de quero mais - Divulgação

O presidente de Honra, Rodrigo Gomes falou sobre a importância do ensaio no Guaraciaba, lugar que seu pai, Reginaldo Gomes, nasceu e foi criado cercado por seus familiares e amigos Divulgação Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo realizou, na noite desta quarta-feira (30/03), o seu primeiro Ensaio de Rua, no bairro Guaraciaba, em 2022, na entrada principal do município. O objetivo foi aprimorar o canto e a evolução para o desfile principal, no dia 21 de abril, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro.Emocionado, o presidente de Honra, Rodrigo Gomes falou sobre a importância do ensaio no Guaraciaba, lugar que seu pai, Reginaldo Gomes, nasceu e foi criado cercado por seus familiares e amigos.Agradeceu ao prefeito Waguinho (União Brasil) pelas benfeitorias em Belford Roxo e pelo sucesso da Inocentes, além do apoio e do carinho do Chefe do Executivo belforroxense com a agremiação que representa a cidade na Passarela do Samba, reafirmando ainda o apoio ao prefeito.Rodrigo Gomes também destacou a importância de estar realizando o ensaio com toda segurança e sem causar transtorno no trânsito, graças à eficiência do secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, e demais órgãos da prefeitura.





O enredo da Inocentes de Belford Roxo tem como título "A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato Divulgação Outras parcerias foram lembradas pelo presidente de Honra: o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) e da deputada federal, Daniela do Waguinho, que sempre incentivam as atividades socioculturais da escola.No último sábado (26/03), a Caçulinha da Baixada participou do Ensaio Técnico, no Sambódromo, no Centro do Rio, com todos os componentes cantando e se divertindo. E finalizou dizendo que o próximo Carnaval será o maior da história da Inocentes, pois a direção está investindo e trabalhando para voltar para o Grupo Especial.Centenas de moradores do bairro prestigiaram o ensaio do Guaraciaba, cantaram e aplaudiram os foliões e saíram do evento com um gostinho de quero mais. O enredo da agremiação tem como título "A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato. E descreve um encontro de nações do maracatu, que acontece na Segunda-feira de Carnaval, no Pátio do Terço, para enviar seus ancestrais.