A prisão aconteceu em Belford Roxo, menos de 24 horas após o crime - Divulgação / Polícia Civil

A prisão aconteceu em Belford Roxo, menos de 24 horas após o crimeDivulgação / Polícia Civil

Publicado 29/03/2022 12:38 | Atualizado 29/03/2022 12:43

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam nesta segunda-feira (28/03) em flagrante, um homem acusado de matar a própria mãe a facadas. A prisão aconteceu em Belford Roxo, menos de 24 horas após o crime.



Segundo os agentes, o corpo de Evanice Marcelina da Costa Santana foi encontrado com uma faca cravada no peito, nesta segunda-feira (28/03). Após comunicação do crime, os policiais civis foram ao local do crime, levantaram provas e conseguiram fortes indícios que possibilitaram a identificação do filho da vítima como autor do assassinato.



A equipe da DHBF seguiu em diligência, localizou e prendeu o acusado. Em depoimento, o filho confessou o crime e afirmou ter atingido a vítima com golpes de faca durante uma briga.

O assassino será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.