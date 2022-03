Alberto Monsores destacou que a vacinação é uma forma de se prevenir contra a Covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/03/2022 17:30 | Atualizado 28/03/2022 17:33

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começou, nesta segunda-feira (28/03), a aplicar a 4ª dose contra a Covid-19 para idosos com mais de 80 anos. São 22 postos de vacinação espalhados pela cidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, disponíveis para a imunização que tem a previsão de 8 mil pessoas acima de 80 anos aptas para a quarta dose. Para se imunizar, basta ir ao posto mais próximo de sua residência com a carteira de vacinação em mãos.

Na Policlínica Neuza Brizola, a aposentada Josenira Costa do Nascimento, 80 anos, recebeu sua 4ª dose e incentiva as pessoas que já estão no tempo de tomar também. “Não senti nada, foi só uma picadinha e estou muito feliz. Acredito que com a vacina vamos conseguir nos proteger e todos ao redor e é importante completar o ciclo vacinal. Minhas duas irmãs tiveram a doença e eu não. O trabalho da prefeitura durante a pandemia foi excelente e agora também está sendo com as vacinas. Estão fazendo tudo direitinho”, disse Josenira.

Josenira Costa do Nascimento recebeu a quarta dose e incentiva as pessoas a irem tomar Rafael Barreto / PMBR O aposentado Alberto Monsores, 81, chamou a atenção para a vacinação que é uma das maneiras de prevenir a doença. “A mobilização para a vacinação está ótima por parte da prefeitura. Vai proteger a mim e a minha família”, resumiu. O também aposentado de 81 anos, José Rodrigues, mora em São Vicente e foi receber sua dose no Centro. “Estava de passagem e aproveitei para me vacinar. Soube que já estava disponível para a minha idade. Agora estou mais protegido”, finalizou José.

Veja os postos de vacinação:

Unidade de Saúde da Família (USF).

USF Parque dos Ferreiras

USF Ererê

USF Antônio Francisco Ribeiro (Babi/Recantus)

USF Jardim do Ipê

USF Maria Anésia

USF Arlindo Feliciano da Silva (Zé macaco)

Unidade Básica da Família (UBS)

UBS Américo Vespúcio (Roseira)l.

UBS Maria de Fátima da Silva (Begônia)

UBS Jorge Tayano (Sargento Roncalli)

UBS Ismael de Castro

UBS Santa Marta

Policlínicas

Heliópolis

Neuza Brizola (Centro)

Itaipu

Nova Aurora

Santa Maria

Parque São José

Wona

Parque Amorim

Drive thru da Uniabeu