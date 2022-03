A moradora do bairro Lote XV, Sandra Maria Ferreira, aproveitou o Projeto Dia Delas e ainda teve a água gelada cedida pela Águas do Rio - Divulgação

Publicado 25/03/2022 19:15 | Atualizado 25/03/2022 19:18

Belford Roxo - O Dia das Mulheres ainda está sendo comemorado na Baixada Fluminense. Nesta sexta-feira (25/03), a Águas do Rio marcou presença no bairro Lote XV, em Belford Roxo, e disponibilizou água em bebedouros para a população. O evento ‘Dia delas’ foi uma realização da Prefeitura da cidade e contou com a prestação de serviços gratuitos.

“É bom demais poder resolver tudo tão pertinho de casa e ainda ter água gelada para me refrescar. Eu tenho alguns problemas de saúde e preciso beber água com frequência, então ter o bebedouro aqui já foi uma facilidade a mais”, avalia a moradora do bairro, Sandra Maria Ferreira.

O evento ainda contou com serviços de beleza, sorteios de brindes e oferecimento de cursos gratuitos de capacitação e qualificação às mulheres. A ação aconteceu em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março.