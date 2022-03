A previsão é que 8 mil idosos acima de 80 anos estejam aptos para a quarta dose contra a Covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/03/2022 18:37 | Atualizado 25/03/2022 18:55

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começa nesta segunda-feira (28/03) a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19, para idosos com 80 anos ou mais. A imunização poderá ser feita em 22 postos do município, das 8h às 17h. Em princípio, as vacinas deverão ser AstraZeneca e Janssen. A previsão é que 8 mil pessoas acima de 80 anos estejam aptas para a segunda dose de reforço em Belford Roxo.

A quarta dose da vacina contra a Covid-19 começa a ser aplicada na segunda-feira Rafael Barreto / PMBR O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que durante a pandemia a Prefeitura desenvolveu uma série de atividades para evitar a proliferação da Covid-19, com distribuição de máscaras, mais de 120 mil testes rápidos e higienização em diversos locais públicos. “Partimos agora para a fase de vacinar os idosos acima de 80 anos. À medida que mais vacinas forem chegando, reduziremos as faixas etárias. O importante é que estamos fazendo o nosso trabalho e os casos de Covid-19 caíram em Belford Roxo”, comentou o secretário.