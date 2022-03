Além dos apelos dos pais e amigos nas redes sociais com cartazes, o desaparecimento da adolescente já constava no site da Fundação para a Infância e Adolescência - Divulgação / FIA-RJ

Além dos apelos dos pais e amigos nas redes sociais com cartazes, o desaparecimento da adolescente já constava no site da Fundação para a Infância e AdolescênciaDivulgação / FIA-RJ

Publicado 28/03/2022 00:07 | Atualizado 28/03/2022 00:10

Belford Roxo - Agentes da Guarda Municipal de Belford Roxo, resgataram na madrugada deste domingo (27/03), a jovem Khesia de Jesus Silva, de 14 anos, que estava desaparecida desde o dia 20 de março, quando saiu de casa para ir até a praça do bairro Heliópolis, também em Belford Roxo.

Além dos apelos dos pais e amigos nas redes sociais e distribuição de cartazes, o desaparecimento da adolescente já constava no site da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ). Os guardas municipais foram avisados da presença da jovem no mesmo local do desaparecimento. Após o resgate, Khesia de Jesus foi encaminhada para a 54ª DP (Belford Roxo), para o reencontro com a mãe.



Até o momento, ainda não se tem informações onde Khesia ficou durante o tempo em que esteve desaparecida e os reais motivos do sumiço.