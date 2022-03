Clarissa Garotinho, Daniela do Waguinho, Márcio Canella, Waguinho e Denis Macedo inauguram a escola José Mariano dos Passos - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/03/2022 17:43 | Atualizado 28/03/2022 18:09

Belford Roxo - “Estou confiando meu maior tesouro aos profissionais da educação. Não deixaria minha filha na mão de qualquer um”. A fala de Carla Modesto, 36 anos, mãe da pequena Flor Modesto, 4, que está matriculada na nova Escola Municipal José Mariano dos Passos, no bairro Vilar Novo, em Belford Roxo, foi complementada por elogios à educação do município pelos os outros pais presentes à inauguração da unidade, na última sexta-feira à noite (25/03), que tem boa estrutura para o conforto dos pequenos.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), seu vice Marcelo Canella (PSL), a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) e o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) receberam na cidade a também deputada federal Clarissa Garotinho para a entrega da unidade de educação.

Denis Macedo, Clarissa Garotinho, Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, Marcio Canella e Marcelo Canella em uma sala da José Mariano Rafael Barreto / PMBR Com o térreo e mais dois pavimentos, a escola tem 10 salas de aulas, sala de informática, Sala dos professores, coordenação pedagógica, secretaria, direção, arquivo, cozinha, refeitório, 10 banheiros e uma quadra poliesportiva. “Trabalhamos com a metodologia e olhar diferenciado pela cidade e em respeito às famílias. Muitas pessoas criticaram e ficaram com medo quando a antiga unidade foi destruída. Mas hoje entregamos uma grande obra para nossas crianças, pois temos compromisso com a Educação”, garantiu Waguinho, ao lado de secretários e vereadores.

Marcelo Canella, Rodrigo Gomes, Waguinho, Daniela do Waguinho, Clarissa Garotinho Denis Macedo e Marcio Canella com alunos da escola Rafael Barreto / PMBR A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou que o sentimento é de gratidão por estar contribuindo para o avanço da educação em Belford Roxo. “A educação transforma e é de suma importância na vida de nossas crianças. Dei aula durante 17 anos em uma unidade que não tem um terço da estrutura que esta escola tem. Foi tudo pensado nos pequenos detalhes para o conforto dos alunos que vão ficar maravilhados por estudar em um espaço tão bom”, disse Daniela.

“Sou mãe e sei que a educação é o caminho. Essa escola não deixa nada a desejar, é linda e foi feita com muito carinho e cuidado em cada detalhe. Belford Roxo está de cara nova”, acrescentou a deputada federal Clarissa Garotinho. Segundo o deputado estadual Márcio Canella, os recursos que ele e a deputada federal Daniela do Waguinho enviam para a cidade ajudam a fazer e a manter obras. “Assim o prefeito consegue trabalhar em prol da população cada vez mais, destacando-se por ser um ótimo gestor que executa muito bem as verbas e emendas”, resumiu Canella.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou o empenho do governo para oferecer uma educação de qualidade. Ele lembrou que, em 2017, diversas escolas e creches estavam em precário estado de conservação. “Avançamos bastante e conseguimos reformar e construir escolas. A José Mariano dos Passos é uma unidade construída dentro do padrão de modernidade com toda funcionalidade e conforto”, avaliou o secretário.

Ansiedade de mãe

Carla Modesto ficou feliz por conseguir matricular a filha Flor na Escola Municipal José Mariano dos Passos Rafael Barreto / PMBR Ansiosas para que a escola ficasse pronta, Carla Modesto e sua filha Flor, que moram no bairro, gostaram muito de como a unidade ficou. “A infraestrutura ficou muito boa, muito melhor que muita escola particular. Minha cunhada trabalhou quando a escola era pequenininha e desde essa época eu sei que os profissionais são ótimos e amorosos e o ensino de qualidade. Não tenho o que reclamar. Confio na educação do município, tanto que minha filha está desde a creche na rede pública”, finalizou Carla.

O casal Emerson de Luna Silva, 51, e Simone de Souza dos Santos de Luna, 38, disse que todos os seus filhos passaram pela unidade. As gêmeas Maiara e Naiara de Luna, 9, estudavam no antigo local, mas é a primeira vez de Nicolly de Luna, 5. “A equipe da unidade sempre foi ótima. Meus cinco filhos passaram ou estão estudando aqui. A escola está maravilhosa e acredito que com a equipe e o cuidado que sempre tiveram com as crianças, vai melhorar ainda mais. Minhas filhas estavam ansiosas para voltar a estudar e minha pequena sempre apontava e falava sobre sua escola quando passávamos próximo”, contou Simone. “Dá vontade de voltar a estudar”, complementou a filha de 18 anos do casal, Cindy Camille dos Santos Correa.