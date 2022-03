O momento de conscientização contou com palestras sobre o câncer de colo de útero - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 31/03/2022 17:52 | Atualizado 31/03/2022 17:52

Belford Roxo - Para encerrar a conscientização do mês de março, a Policlínica do Parque São José, em Belford Roxo, realizou nesta quinta-feira (31/03), uma ação com palestras sobre o câncer de colo de útero, sala da beleza e outra com a higiene bucal infantil. O administrador da unidade, Wagner Viana, explicou que além do março lilás, o mês também é amarelo e a endometriose também foi discutida. “Todas as unidades de saúde estão com trabalhos voltados para as pacientes, principalmente mulheres. Por aqui, fazemos a coleta de preventivo toda terça e quarta-feira. É só marcar na recepção. Com esse exame é possível detectar alguma anomalia e o câncer”, informou.

A enfermeira Raissa Emídio explicou o que é a doença e lembrou que a partir do HPV o câncer pode ser desenvolvido. “Por isso a importância do preventivo. O HPV é muito comum e acomete muitas mulheres. É a 3ª causa mais frequentes em mulheres e a 4ª que mais mata no Brasil”, resumiu Raissa ao lado da também enfermeira Jéssica Fernandes, que falou sobre a endometriose, da assistente social Lucilene Pereira e da diretora da Atenção Básica da Saúde Bucal, Maria Paula.

A diretora da Atenção Básica, Lígia Magda, destacou que a ação teve o objetivo de levar informações e orientações sobre a doença para a população. “E ainda informar as unidades especializadas sobre o tratamento e os locais de marcação dos exames oferecidos na rede”, explicou Lígia. “Essa foi mais uma maneira para conscientizar e ajudar no enfrentamento do câncer de colo de útero. Assim como é uma campanha de prevenção e controle da doença na cidade”, complementou o diretor das Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo.