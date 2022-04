Os secretários municipais de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes; Habitação e Urbanismo, Reginaldo Gomes; Especial de Esporte e Lazer, Jefferson Alencar e a professora Jamile Souza - Divulgação

Os secretários municipais de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes; Habitação e Urbanismo, Reginaldo Gomes; Especial de Esporte e Lazer, Jefferson Alencar e a professora Jamile SouzaDivulgação

Publicado 31/03/2022 18:26 | Atualizado 31/03/2022 18:36

Belford Roxo - Neste domingo (03 de abril) é um dia especial para o município de Belford Roxo, que estará festejando 32 anos de emancipação. Para festejar essa importante data, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, estará realizando uma série de atividades esportivas, das 8h às 12h, na Praça de Heliópolis.

“É muito bacana e saudável festejar o aniversário da cidade com uma série de atividades esportivas e culturais. Vamos fazer um evento dinâmico em que o público poderá participar ativamente e cantar “Parabéns” para a cidade com um grande evento. Ao todo, a programação conta com dezenas de oficinas de esporte e Lazer, que serão comandadas pelos participantes do projeto Saúde Feliz, criado recentemente pelo prefeito Waguinho (União Brasil), que vem a cada dia incentivando o Esporte e o Lazer na cidade, em parceria com o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) e a deputada federal, Daniela do Waguinho. Convido a todos para participar dessa grande festa”, disse o secretário especial da Secretaria de Esporte e Lazer, Jefferson Alencar.

O projeto Saúde Feliz já atua em dezenas de bairros e tem como principal missão ajudar a aprimorar o talento, incentivando o crescimento pessoal e profissional de cada um. Através de cursos com aulas presenciais ou virtuais.

O secretário Especial de Esporte e Lazer, Jefferson Alencar (E) e o secretário de Esporte e Lazer, vereador Rodrigo Gomes (D), prometem uma grande programação esportiva para o aniversário da cidade Divulgação “A população está feliz, e tem muitos motivos para festejar o 32º aniversário de emancipação da cidade pois com a gestão do Governo Waguinho, surgiu uma Nova Belford Roxo, com obras em todas as regiões, novas creches, escolas, postos de Saúde, praças, ruas saneadas e etc. Mostrando comprometimento com a população. E nós da Secretaria de Esporte e Lazer vamos comemorar pensando na saúde e bem-estar, fazendo um circuito esportivo, na Praça de Heliópolis para todas as faixas etárias. Venham brindar com a gente! ”, falou o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

Durante o evento acontecerá as seguintes atividades: atletismo, caminhada, boxe, ciclismo, futmesa, balé, capoeira, futebol, tênis de mesa, treinamento funcional, basquete, recreação infantil, zumba, ginastica para terceira idade, jiu jitsu, karatê, Pilates.

Uma equipe de enfermagem estará presente em todo evento, que contará com a presença de autoridades municipais.