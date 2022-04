Participaram do evento toda equipe multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 01/04/2022 12:12 | Atualizado 01/04/2022 12:21

Belford Roxo - O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) de Belford Roxo, encerrou o Mês da Mulher (Março), nesta quinta-feira (31/03), com uma atividade ao ar livre na Praça da Areia Branca. Na ação, aconteceram atividades físicas para os atendidos na unidade e munícipes que se encontravam próximo ao local, na temática da importância do exercício físico na vida das pessoas.

As atividades físicas aconteceram na Praça de Areia Branca Divulgação

“O exercício é um tratamento anti-ansiedade natural e eficaz. Ele alivia a tensão e o estresse, aumenta a energia física e mental e melhora o bem-estar através da liberação de endorfina. Qualquer coisa que faça você se mover pode ajudar, mas você terá um benefício maior se você focar a atenção na atividade, junto a importância do cuidado com a saúde física e mental da mulher”, destacou a diretora técnica do Caps AD, Dejane Nascimento.