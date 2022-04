O Deputado Márcio Canella, a deputada Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho percorreram diversos bairros de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 02/04/2022 19:07 | Atualizado 02/04/2022 20:51

Belford Roxo - O forte temporal que caiu na última sexta-feira (01/04) teve consequências em Belford Roxo. Em apenas duas horas, choveu 228 milímetros, o suficiente para alagar diversos bairros como Babi, São Bernardo e Xavantes, pois o nível de água do Rio Botas subiu. A Prefeitura já disponibilizou cinco pontos de apoio para desalojados e desabrigados. Neste sábado (02/04), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil) e o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) percorreram todo o município.

O mecânico Cristiano Salgado perdeu móveis, roupas e documentos na enchente Rafael Barreto / PMBR

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou que a chuva intensa atingiu não só Belford Roxo, mas diversos municípios da Baixada Fluminense e do Estado. Mas o prefeito já mobilizou todas as Secretarias e instituiu pontos de apoio para as pessoas que estão desabrigadas e desalojadas", frisou Daniela."Estamos unidos com o intuito de buscarmos soluções para a cidade. A hora é de juntarmos forças para ajudarmos as pessoas atingidas pelo temporal", argumentou CanellaEm Heliópolis, na localidade conhecida como Cantão, Waguinho, Daniela do Waguinho e Márcio Canella percorreram toda a extensão da Rua João Henrique Melo de Lima e conversaram com moradores. "Iremos montar uma força-tarefa de limpeza no Cantão, Babi, Santa Amélia, São Bernardo e todos os bairros atingidos pelas chuvas.. Coloquei todas as Secretarias da Prefeitura para essas ações", finalizou Waguinho.Morando há mais de 40 anos na Rua José Henrique Melo de Lima, o mecânico de refrigeração Cristiano Salgado revelou que perdeu móveis, roupas e documentos. Nunca vi uma enchente assim. Foi fenômeno da natureza e o rio Botas transbordou", encerrou Cristiano, destacando que a água chegou a atingir 1,5 metro de altura.Ciep Constantino Reis (São Bernardo)Creche Municipal Professora Maria da Silva Barbosa (Parque Amorim)Escola Municipal Miguel Angelo Leone (Xavantes)Ciep 377 Carmem da Silva - BabiCreche Geraldo Dias Fontes (Heliópolis)Ciep Galileu Galilei ( Santa Marta)Funbel (Areia Branca)Casa da Cultura (NovaPiam)Samu - (bairro Prata)